Entertainment listings for Friday to Thursday, April 19-25

Concerts, stage shows, exhibitions and stand-up comedy gigs across Sussex.

GOOD FRIDAY, APRIL 19

COMEDY

KRATER COMEDY CLUB: Until April 22, 7pm/8pm/10.30pm, £5-£36.50 Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton 0845 293 8480.

COMMUNITY

WALK: Park and meet 10am, in the car park in Village Way, Cranleigh, GU6 8AF, at the Leisure Centre end (£1.50 or more for 3 hours). Flat 5 mile HDC walk, muddy in places. Good views. Sorry no dogs. 2 hrs. Margaret 01403 262311.

CONCERTS

JOHN STAINER’S CRUCIFIXION: On Good Friday the Parish Church of St Mary’s in Horsham is holding its traditional service of devotion and the church choir will be performing John Stainer’s ‘Crucifixion’. Following on from the Walk of Witness and the Good Friday service in Horsham’s Carfax, the service of devotion at St Mary’s Church runs from 12pm until 3pm on Friday, April 19. All are welcome to come and go during the three hours. The first hour (12pm until 1pm) will follow Christ along the old processional Jerusalem route of Via Dolorosa, on his last journey from trial to crucifixion – the traditional Stations of the Cross. In the second hour (1pm-2pm), there is the opportunity to ‘Watch with Christ on the Cross’, meditating on his words as he dies to save the world – the traditional seven ‘Last Words’ of Christ as his death approaches. During the final hour (2pm-3pm) the choir of St. Mary’s will sing John Stainer’s ‘Crucifixion’ interspersed with congregational hymns. Visit www.stmarys horsham.org.uk.

THE ROWLAND SINGERS: From £14, 7pm Assembly Hall, Stoke Abbott Road, Worthing 01903 206206. Handel – Messiah.

GIGS

CHLOE FOY: £5, 7.30pm Latest MusicBar, 14-17 Manchester Street, Brighton (01273) 687171. Plus Beacons and Edie Bens.

JUKEBOX 6: The Six Bells, Billingshurst, 8.30pm-11pm.

PAUL STANWORTH: Queen’s Head, Barns Green, Horsham, 8pm-11pm.

MUDDY WATERS JNR: The REC Rooms, Horsham, 7.30pm-11pm.

LAMBS TO THE SLAUGHTER: Originals Night, The Malt Shovel, Horsham, 8.30pm-11pm.

WILL AND CHRIS: The King’s Arms, Horsham, 8.30pm-11pm.

WILLIE AUSTEN AND PAUL STENTON: The Cricketers Arms, Billingshurst, 8.30pm-11pm.

THE BEST OF WHAM: £26, 7.30pm Devonshire Park Theatre, Eastbourne (01323) 412000.

THE SHARP NOTES: The Railway Inn, Billingshurst, 9pm-11pm.

TWIRLY WOOS LIVE!: £11-£13, 4pm (11am/2pm April 20) The Royal Hippodrome, Eastbourne (01323) 802020.

SATURDAY, APRIL 20

COMMUNITY

EASTER EGG HUNT: 2pm-4pm, St Andrews, Burgess Hill. Free entry. All children taking part will receive a chocolate egg. Free tea and cakes for parents and carers too. Call 01444 232337 or visit www.standrewsbh.org.uk.

MID SUSSEX RAMBLERS: Downland between Glynde and Lewes, 8.5 miles with Sue 01825 722135. Meet at Glynde Village car park, 10.30am.

QUIZ: Cliffe Bonfire Society Easter Quiz, 7.30pm for 8pm Lewes Con Club. £1 per person and teams up to six. To book email lucy.crook@gmail.com

CONCERTS

JAMES BOND CONCERT SPECTACULAR: £27.50, 7.30pm White Rock Theatre, Hastings (01424) 462288. Q The Music Show.

GIGS

2019 DISCOVERY TOUR: £7, 7pm Latest MusicBar, 14-17 Manchester Street, Brighton (01273) 687171.

A BEAUTIFUL NOISE: £27.50-£29.50, 7.30pm Devonshire Park Theatre, Eastbourne (01323) 412000. The music of Neil Diamond.

AT/DC: The Star, Roffey, Horsham, 8.30pm-11pm.

FROM THE JAM: £25, 7pm Assembly Hall, Stoke Abbott Road, Worthing 01903 206206. All Mod Cons, 40th Anniversary Tour.

HORSHAM ROCKS PRESENTS: Jax Perry & Off The Rails, Carfax Bandstand, Horsham, 1pm-3pm.

STAN AND FRIENDS: The Olive Branch, Horsham, 8.30pm-11pm.

JODIE AND MIKE: The King’s Arms, Horsham, 9pm-11pm.

JOE 90: Broadbridge Heath Village Centre, Horsham, 9pm-11pm.

JULIA OTHMER: Dial Post Village Hall, Horsham, 7.30pm-11pm.

LEANIE KALEIDO AND JON MCDEVITT: The Royal Oak, Crawley, 8pm-11pm.

LEWES SATURDAY FOLK CLUB: £4, 8pm Elephant and Castle, Lewes. Songs for Spring and Easter.

SLEAFORD MODS: £19.50, 7pm De la Warr Pavilion, Bexhill (01424) 229111. Plus special guests. Eton Alive UK Tour 2019.

THE RATTLEBACKS: The Bedford, Horsham, 8.30pm-11pm.

WOMEN IN ROCK: The REC Rooms, Horsham, 7.30pm.

EASTER SUNDAY, APRIL 21

COMMUNITY

BEACHY HEAD RAMBLERS: Passing The Priory, 11.5 miles with Pete an Naomi 07745 309407 Meet at Arlington Reservoir car park, 10am.

GIGS

ABBA GOLD: £23.50, 7.30pm The Royal Hippodrome, Eastbourne (01323) 802020. Tribute act.

BLAIR DUNLOP: £12, 7.30pm Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton 0845 293 8480.

CHOCOLATE AND CHOONS: The Malt Shovel, Horsham, 2pm-6pm.

HORSHAM FOLK CLUB: Normandy Centre, Horsham, 7.45pm-10pm.

SMALL TOWN KIDS: Queen’s Head, Barns Green, Horsham, 4pm-7pm.

STAN AND FRIENDS: The Bear, Horsham, 4pm-6pm.

SUN RA ARKESTRA: 7.30pm and April 22, Lewes Con Club, 139 High Street, Lewes 01273 473076.

THE INDECISIONS: £5-£7, 7.30pm Latest MusicBar, 14-17 Manchester Street, Brighton (01273) 687171. Plus Meow Meows.

STAGE

REMEMBERING THE MOVIES: From £25, 7.30pm Pavilion Theatre, Marine Parade, Worthing 01903 206206. Aljaz and Janette.

MONDAY, APRIL 22

COMMUNITY

BOARD GAMES GROUP: 2pm-3pm, Monday weekly at Age UK West Sussex, Lamb House, Haywards Heath. Free tea and cake available, £1.50, 01444 450248.

FLEGING NIGHT OF MEDIUMSHIP: With refreshments and raffle, 7.30pm, £5, Barnham Community Hall, Yapton and Barnham SNU Spiritualist Pioneer Centre.

THE GROUP: 8pm, a pub in Horsham. Unattached? The Group, for men and women aged 50+, meets on the fourth Monday evening of every month. It is an opportunity to meet new people. Walks, theatre, golf, lunches and dinners, holidays. Also in Lewes, Brighton and Burgess Hill. Visit www.thegroup.org.uk.

GIGS

GRETCHEN PETERS: £27.50-£29.50, 7pm De la Warr Pavilion, Bexhill (01424) 229111. Gretchen Peters and her band.

OPEN MIC: The Royal Oak, Crawley, 8pm-11pm.

OPEN MIC: The Bull Inn, Henfield, 8pm-11pm.

OPEN MIC: The Jolly Tanners, Haywards Heath, 8pm-11pm.

STAGE

GLENGARRY GLEN ROSS: £13-£47, 7.45pm until April 27 (Thurs/Sat mat 2.30pm) Theatre Royal, Brighton 0844 871 7650. Starring Nigel Harman and Mark Benton.

THE MOUSETRAP: £36-£40, 7.30pm until April 27 (Wed/Sat mat 2.30pm) The Hawth Theatre, Crawley (01293) 553636. Agatha Christie murder mystery.

TUESDAY, APRIL 23

COMEDY

BERT KREISCHER: £20, 8pm Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton 0845 293 8480. The Body Shots Tour.

COMIC BOOM: £8-£10, 8pm Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton 0845 293 8480. Headliner Stephen Bailey, MC Paul McCaffrey.

COMMUNITY

BUSY FINGERS CRAFT GROUP: With the Creation Station, 10am-12pm, weekly at Age UK West Sussex, Lamb House, Haywards Heath. A fun and social craft group run by the creation station, £4. Call 01444 450248.

MID SUSSEX RAMBLERS: Devils Dyke, 8 miles with Yvonne 01444 441926. Meet at Devils Dyke NT car park, 10.30am.

Scrabble Club: 1pm-3pm, Tuesdays, weekly at Age UK West Sussex, Lamb House, Haywards Heath. Free tea and cake available, £1.50, 01444 450248.

WALK: Park and meet, 10.30am, St George’s Church, Steyning Road, West Grinstead, RH13 8LR. From Horsham (A24), take the B2135 signposted Partridge Green, first right at wooden bungalow. Choice of 3 or 5 mile HDC walk. Bluebells and views. No dogs. 2 hrs. Jean 07734 323321 or Jill 07780 701184.

GIGS

LIVE MUSIC SHOWCASE: The Bear, Horsham, 8pm-11pm.

JOEY LANDRETH AND BAND: £15, 7.30pm Lewes Con Club, 139 High Street, Lewes 01273 473076. Tickets available at www.wegottickets.com and Union Music, Lewes.

SUEDE: £40, 7pm Brighton Dome (01273) 709709. Pus support from BC Camplight.

THE SOLID SILVER 60S SHOW: £29.50-£33.50, 7.30pm Congress Theatre, Eastbourne (01323) 412000. Featuring Peter Noone, Brian Poole an Dave Berry with Vanity Fare.

STAGE

SHAKESPEAR’S LOST WOMEN: From £10.50, 8pm Connaught Theatre, Union Place, Worthing 01903 206206. Doyle Mosse Productions.

WEDNESDAY, APRIL 24

COMEDY

JETHRO: £20-£21, 7.30pm Chequer Mead, East Grinstead (01342) 302000. The Count of Cornwall.

COMMUNITY

BEACHY HEAD RAMBLERS: Ripe and Ready, 10.5 miles with Alan H 07976 083766. Meet at Arlington Reservoir car park, 10am.

WALK: Take Robin Hood Lane off the Robin Hood Roundabout on the A24 and follow the signs for Rookwood Golf Course. Please park at the far end of the car park (RH12 3RR), meet 10am at the car park entrance. 4.5 mile HDC walk via Broadbridge Heath using the ‘Riverside Walk’. 1 stile. Can be muddy. No dogs. 2 hrs. Michael 07719 467861.

GIGS

ALL YOU NEED IS LOVE: In Concert. £30.50-£39.50, 7.30pm Congress Theatre, Eastbourne (01323) 412000. The music of the Beatles.

JAZZ CAFE: From £9, 8pm Pavilion Cafe Bar, Marine Parade, Worthing 01903 206206. Featuring Jacqui Hicks (vocals).

THE COATHANGERS: £10, 7.30pm Latest MusicBar, 14-17 Manchester Street, Brighton (01273) 687171.

STAGE

LET’S TALK! FUNDRAISER: £5, 7.30pm Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton 0845 293 8480. Showcasing local talent.

THURSDAY, APRIL 25

COMEDY

PATRICK MONAHAN #GOALS: From £14, 8pm Connaught Theatre, Union Place, Worthing 01903 206206.

THE ADAM RICHES EXPERIENCE: £12, 8pm Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton 0845 293 8480.

COMMUNITY

POLEGATE RAMBLERS: East Dean meets West Dean and Return, 5 miles with Roger C 351108. Or, Off to The Races, 10.5 miles with Angela 01444 213846. Meet at Wannock Road Recreation Ground, 9.30am.

WALK: Meet 10am in the car park at the rear of The Punchbowl, Okewood Hill, RH5 5PU. Undulating, new 5.75 mile HDC walk, generally firm underfoot. Could be muddy in places. A few stiles. Views. No dogs. 2hrs 45mins. Lynne 01403 268157.

GIGS

SEVEN DRUNKEN NIGHTS: £23.50, 7.30pm Devonshire Park Theatre, Eastbourne (01323) 412000. The Story of The Dubliners.

SLAUGHTER AND THE OGS: £18, 7.30pm Lewes Con Club, 139 High Street, Lewes 01273 473076. Tickets available from www.seetickets.com and Union Music, Lewes.

TOM MCCONVILLE AND BOB WOOD: £14, 7.45pm The Hawth Theatre, Crawley (01293) 553636.

CINEMA

BRIGHTON

Cineworld Brighton Marina (0871 200 2000): Captain Marvel (12A) Fri, Sat, Sun & Mon 10.30, 1.30, 4.30, 8.15; Tue & Wed 1.30, 4.30, 8.15. Classic Movies: The Goonies (12A) Fri 7.30. Dumbo (PG) Fri, Sat & Mon 10.20, 11.40, 1.00, 2.20, 5.00, 7.40; Sun 11.40, 1.00, 2.20, 5.00, 7.40; Tue & Wed 2.20, 5.00, 7.40; Thu 5.00. Fisherman’s Friends (12A) Fri, Sat, Sun, Mon, Tue & Wed 2.40. Greta (15) Fri, Sat, Sun, Mon, Tue & Wed 3.40, 6.10, 8.40; Thu 12.00, 2.30, 8.45. Hellboy (15) Fri & Sat 9.00; Sun, Mon, Tue & Wed 5.20, 9.00. Hindi: Kalank (12A) Fri 7.50; Sat, Sun, Mon, Tue & Wed 7.30. Little (12A) Fri & Sat 5.30; Sun & Mon 6.20; Tue & Wed 1.30, 6.20. Missing Link (PG) Fri, Sat, Sun & Mon 11.20, 1.40, 4.00; Tue & Wed 4.00. Peppa Pig: Festival Of Fun (U) Fri, Sat, Sun & Mon 10.40, 12.40. Pet Sematary (15) Fri & Sat 6.20; Sun, Mon & Tue 8.50. Red Joan (12A) Fri, Sat, Sun & Mon 12.30, 3.00, 5.30, 8.00; Tue & Wed 3.00, 5.30, 8.00; Thu 1.15, 3.45, 6.15. Shazam! (12A) Fri, Sat & Sun 10.50, 1.50, 4.50, 8.50; Mon 10.50, 1.50, 4.50, 7.50; Tue 1.50, 4.50, 7.50; Wed 1.50, 4.50, 8.50; Thu 1.20, 4.20. Wheely (PG) Fri, Sat, Sun & Mon 10.00. Wild Rose (15) Fri, Sat, Sun & Mon 6.30; Tue & Wed 1.50, 6.30. Wonder Park (PG) Fri, Sat, Sun & Mon 12.00, 2.10, 4.20; Tue & Wed 4.20. Unlimited Screening: The Curse Of La Llorona (15) Sat 8.15. Avengers: Endgame (12A) Wed 11.35, 11.40, 11.50; Thu 12.30, 2.00, 3.00, 4.30, 6.00, 7.00, 7.20, 7.40, 8.30. Avengers: Infinity War + Endgame Double Bill (12A) Wed 8.30. 3D: Avengers: Endgame (12A) Thu 12.00, 2.30, 4.00, 6.30, 8.00.

Duke Of York’s (0871 902 5728): Red Joan (12A) Fri & Tue 1.00, 6.00; Sat 1.30, 6.30; Sun 12.15, 7.30; Mon 1.00; Wed 6.00; Thu 11.15, 4.15; HOH Subtitled: Mon 6.00; Big Scream: Wed 1.00. Wild Rose (15) Fri, Mon, Tue & Wed 3.30, 8.30; Sat 4.00, 9.00; Sun 5.15; Thu 1.45. Kids’ Club: Mary Poppins Returns (U) Sat 10.30. Toddler Time: Hey Duggee Programme 14 (U) Mon 11.30. AutismFriendly: Ralph Breaks The Internet: Wreck-It Ralph 2 (PG) Sun 10.00. The Greatest Showman Sing-A-Long (PG) Sun 2.45. NT Live Encore: All About Eve (12A) Thu 7.05.

BURGESS HILL

Orion (01444 243300): The King And I From The London Palladium (12A) Mon 6.30. Red Joan (12A) Fri, Sat & Sun 1.30, 7.30; Mon 5.10, 7.30; Tue & Wed 5.00, 7.45; Thu 5.20. Wonder Park (PG) Fri, Sat & Sun 12.00, 4.00; Mon 4.00. Shazam! (12A) Fri, Sat & Sun 6.30; Mon 1.00; Tue & Wed 7.30. Dumbo (PG) Fri, Sat & Sun 2.15, 5.00; Mon 12.00, 2.35; Tue & Wed 5.15. Avengers: Endgame (12A) Thu 5.00, 7.45.

CHICHESTER

Cineworld (0871 2208000): Captain Marvel (12A) Fri, Sun & Tue, 2.00, 4.50, 7.40; Sat 2.00, 4.50, 7.20; Mon 2.00, 4.50, 8.10; Wed 2.40, 5.40, 7.20. Classic Movies: The Goonies (12A) Fri 7.30. Dumbo (PG) Fri 10.20, 11.20, 2.00, 4.40, 8.10; Sat 10.20, 11.20, 2.00, 4.40, 8.30; Sun & Mon 10.20, 11.20, 2.00, 4.40, 7.20; Tue 2.00, 4.40, 7.20; Wed 2.00, 4.40; Thu 12.00, 2.40, 5.20. Fisherman’s Friends (12A) Fri & Mon 5.30; Sat & Sun 5.30, 8.10; Tue & Wed 12.50, 5.30, 8.10. Greta (15) Fri, Sat, Sun, Mon, Tue & Wed 1.10, 3.40, 6.10, 8.40; Thu 12.40, 3.10, 5.40. IMAX 2D: Hellboy (15) Fri, Sat, Sun, Mon & Tue, 5.40; Wed 5.10. Hellboy (15) Fri, Sat, Sun, Mon, Tue & Wed 12.10, 3.00, 8.50; Thu 9.50. Little (12A) Fri, Sat & Mon 10.00, 3.45, 6.30; Sun 10.00, 6.30; Tue & Wed 1.15, 3.45, 6.30. Movies For Juniors: Mary Poppins Returns (U) Fri, Sat, Sun & Mon 10.10. Missing Link (PG) Fri, Sat & Mon 11.00, 1.20; Sun 10.30, 12.50. Peppa Pig: Festival Of Fun (U) Fri, Sat & Mon 10.10, 12.00; Sun 10.10, 12.00. Pet Sematary (15) Fri, Sat, Sun, Mon, Tue & Wed 9.00. Red Joan (12A) Fri, Sat, Sun, Mon, Tue & Wed 12.20, 2.50, 5.20, 7.50; Thu 12.10, 2.40, 5.10. IMAX 2D: Shazam! (12A) Fri, Sat, Sun, Mon & Tue 11.40, 2.40, 8.30; Wed 2.10, 8.00. Shazam! (12A) Fri 1.00, 4.00, 5.50, 7.20; Sat, Sun, Mon, Tue & Wed 1.00, 4.00, 5.50, 7.00; Thu 1.15, 4.15, 8.10. Movies For Juniors: Wheely (PG) Fri, Sat, Sun & Mon 10.00. Wild Rose (15) Fri, Sun, Mon, Tue & Wed 12.30, 3.00, 6.00, 8.30; Sat 12.30, 3.00, 8.00; Thu 10.45. Wonder Park (PG) Fri, Sat, Sun & Mon 11.30, 1.40, 3.50; Tue & Wed 3.50. Unlimited Screening: The Curse Of La Llorona (15) Sat 8.15. Malayalam: Madhura Raja (15) Sun 3.10; Mon 7.40. IMAX 3D: Avengers: Endgame (12A) Wed 11.35pm. Avengers: Infinity War + Endgame Double Bill (12A) Wed 8.30. IMAX 3D: Avengers: Endgame (12A) Thu 11.40, 3.40, 7.40. 3D: Avengers: Endgame (12A) Thu 10.00, 2.00, 6.00, 7.00. Avengers: Endgame (12A) Thu 9.00, 10.30, 11.00, 12.20, 12.50, 2.30, 3.00, 4.20, 4.50, 6.30, 7.20, 7.50, 8.00, 8.20, 8.40.

New Park (01243 786650): Dumbo (PG) Fri 1.00; Sat 1.15; Sun 12.00; Sun 5.45; Mon 12.30, 3.15; Tue 6.00; Wed 4.30; Thu 12.30. Ben Is Back (15) Fri 3.45; Sat 6.15; Sun 8.30. 3 Faces (15) Fri 6.00; Sat 4.00. Under The Silver Lake (15) Fri 8.15; Thu 3.15. Out Of Blue (15) Sat 8.45; Mon 6.15; Tue 3.30; Wed 12.00; Thu 6.00. The King And I (PG) Sun 2.30. Steel Country (15) Mon 8.45; Tue 1.15. Girl (15) Tue 8.45; Wed 2.15; Thu 8.30.

CRANLEIGH

Arts Centre (01483 278000): Fantastic Beasts: Crimes Of Grindelwald (12A) Sat 2.00.

CRAWLEY

Cineworld (0871 200 2000): Captain Marvel (12A) Fri 11.45, 2.40, 5.30, 8.20, 10.20; Sat 11.45, 2.40, 5.30, 8.20, 11.10; Sun 11.45, 2.40, 5.30, 8.20, 11.10; Mon & Tue 11.45, 2.40, 5.30, 8.20; Wed 11.40, 2.40, 5.30, 8.00; Thu 11.20, 2.10. Classic Movies: The Goonies (12A) Fri 7.30; Sat 2.10. Dragged Across Concrete (18) Fri, Sat, Sun & Mon 7.40; Tue & Wed 1.10, 7.40; Thu 1.00, 4.30. Dumbo (PG) Fri, Sat, Sun & Mon 10.20, 11.50, 1.00, 2.30, 3.40, 5.10, 6.20, 7.45; Tue 1.00, 3.40, 5.10, 6.20, 7.45; Wed 1.00, 3.40, 5.10, 6.20; Thu 11.20, 2.00, 4.40. Fisherman’s Friends (12A) Tue & Wed 11.50, 2.30; Thu 12.30. Greta (15) Fri, Sat & Sun 1.00, 3.30, 6.00, 8.50, 11.20; Mon & Tue 1.00, 3.30, 6.00, 8.50; Wed 1.00, 3.20, 6.00, 9.00; Thu 10.10, 12.40, 3.10, 5.40, 8.10. Head Full Of Honey (12A) Fri, Sun, Mon & Tue 8.30; Sat 7.30; Wed 5.50; Thu 3.20. 4DX 2D: Hellboy (15) Fri 2.10, 9.00; Sat, Sun, Mon & Tue 3.10, 9.00; Wed 11.50, 5.40. IMAX 2D: Hellboy (15) Fri, Sat, Sun, Mon & Tue 5.50; Wed 2.40. Hellboy (15) Fri 11.20, 2.10, 5.00, 8.00, 11.00; Sat 11.20, 5.00, 8.00, 11.00; Sun 10.50, 5.00, 8.00, 11.00; Mon & Tue 11.20, 2.10, 5.00, 8.00; Wed 1.40, 4.30, 7.30; Thu 11.20, 2.10, 5.00. Hindi: Kalank (12A) Fri & Sun 11.40, 3.30, 7.20, 10.10; Sat 11.40, 3.30, 7.20, 10.30; Mon, Tue & Wed 11.40, 3.30, 7.20. Little (12A) Fri, Sun, Mon & Tue 11.30, 2.10, 4.50, 7.30; Sat 11.30, 2.10, 4.50, 6.50; Wed 12.00, 2.40, 5.20. Movies For Juniors: Mary Poppins Returns (U) Fri, Sat, Sun & Mon 10.00. Missing Link (PG) Fri, Sat, Sun & Mon 11.50, 2.15, 4.40; Tue & Wed 4.40. Peppa Pig: Festival Of Fun (U) Fri, Sat, Sun & Mon 10.00, 12.00, 2.00. Pet Sematary (15) Fri, Sun & Mon 4.20, 6.50, 9.20; Sat 4.20, 6.20, 9.20; Tue 11.20, 1.50, 4.20, 6.50, 9.20; Wed 1.00, 3.30, 9.10. Red Joan (12A) Fri, Sat & Sun 12.40, 3.10, 5.40, 8.10, 10.40; Mon, Tue & Wed 12.40, 3.10, 5.40, 8.10; Thu 2.15, 4.45, 7.50; Cinebabies: Thu 11.45. IMAX 2D: Shazam! (12A) Fri, Sat, Sun, Mon & Tue 11.30, 2.50, 8.40; Wed 11.40, 5.30. 4DX 3D: Shazam! (12A) Fri, Sat, Sun, Mon & Tue 12.15, 6.00; Wed 2.40. Shazam! (12A) Fri, 10.40, 1.50, 4.50, 7.50, 10.50; Sat & Sun 10.40, 1.50, 4.50, 7,00, 10.00, 10.50; Mon 10.40, 1.50, 4.50, 7.50; Tue 1.50, 4.50, 7.00, 7.50; Wed 1.40, 4.40, 7.00, 7.50; Thu 11.30, 2.30, 5.30. Us (15) Fri, Sat, Sun & Mon 9.10; Tue 1.00, 9.10; Wed 12.20. What Men Want (15) Fri & Sat 10.30. Wheely (PG) Fri, Sat, Sun & Mon 10.10. Wild Rose (15) Fri, Sun, Mon & Tue 3.50, 6.20; Sat 3.50; Wed 3.10. Wonder Park (PG) Fri, Sat, Sun & Mon 11.00, 12.00, 1.10, 2.10, 3.20, 5.30; Tue & Wed 11.00, 3.20, 5.30. Unlimited Screening: The Curse Of La Llorona (15) Sat 8.15, 8.30, 11.00. Malayalam: Madhura Raja (15) Sun 1.30; Mon 7.00. Mid90s (15) Tue & Wed 1.10. Avengers: Endgame (12A) Wed 11.35, 11.45. IMAX 3D: Avengers; Infinity War + Endgame Double Bill (12A) Wed 8.30. 4DX 3D: Avengers; Infinity War + Endgame Double Bill (12A) Wed 8.30. Avengers; Infinity War + Endgame Double Bill (12A) Wed 8.30, 8.45. IMAX 3D: Avengers: Endgame (12A) Thu 7.45, 11.40, 3.40, 7.40. 4DX 3D: Avengers: Endgame (12A) Thu 8.40, 12.40, 4.40, 8.40. 3D: Avengers: Endgame (12A) Thu 10.30, 2.30, 6.40, 9.20. Avengers: Endgame (12A) Thu 8.10, 9.20, 10.00, 11.00, 12.10, 1.20, 2.00, 3.00, 4.10, 5.00, 5.20, 6.00, 6.20, 7.00, 7.10, 7.20, 8.00, 8.20, 8.30, 9.00, 10.00.

The Hawth (01293 553636): (Next film April 30.)

EASTBOURNE

Cineworld (0871 200 2000): Captain Marvel (12A) Fri, Sat, Sun, Mon & Wed 2.50; Tue 2.50, 8.30. Dumbo (PG) Fri, Sat, Sun & Mon 11.50, 2.30, 5.10, 7.50; Tue & Wed 2.30, 5.10, 7.50; Thu 11.40. Fisherman’s Friends (12A) Fri, Sun, Mon, Tue & Wed 5.50. Greta (15) Fri, Sun & Mon 3.30, 6.00, 8.30; Sat, Tue & Wed 3.40, 6.10, 8.40; Thu 12.20, 2.50, 5.20. Hellboy (15) Fri, Sun & Mon 8.40; Sat & Wed 5.40; Tue 8.50. Missing Link (PG) Fri, Sun & Mon 10.40, 1.10; Sat 11.00, 1.20. Peppa Pig: Festival Of Fun (U) Fri, Sat, Sun & Mon 10.50, 12.50. Pet Sematary (15) Fri, Sat, Sun & Mon 8.50. Red Joan (12A) Fri, Sat & Sun 12.30, 3.00, 5.30, 8.00; Tue & Wed 3.00, 5.30, 8.00; Thu 11.50, 2.10, 4.40. Shazam! (12A) Fri, Sun & Mon 11.20, 2.20, 5.20, 8.20; Sat 11.20, 2.20, 5.20, 8.30; Mon 12.30, 3.00, 5.30, 8.00; Tue & Wed 2.20, 5.20, 8.20; Thu 12.00. Movies For Juniors: Wheely (PG) Fri, Sat, Sun & Mon 10.10. Wild Rose (15) Fri, Sat, Sun & Mon 6.20; Tue 2.00, 6.30; Wed 3.10. Wonder Park (PG) Fri, Sat, Sun & Mon 11.40, 2.00, 4.10; Tue 4.20. Unlimited Screening: The Curse Of La Llorona (15) Sat 8.15. Avengers: Endgame (12A) Wed 11.35, 11.45; Thu 12.30, 2.20, 3.00, 4.30, 6.20, 7.00, 7.15, 8.00, 8.30. Avengers: Infinity War + Endgame Double Bill (12A) Wed 8.30, 8.45. 3D: Avengers: Endgame (12A) Thu 11.30, 3.30, 7.30.

Curzon (01323 731441): Red Joan (12A) 2.05, 5.05, 8.10. Pet Sematary (15) 8.05. Dumbo (PG) Fri-Tue 2.00, 5.00, 8.00. Wonder Park (PG) Fri, Sat & Sun 2.10. Fisherman’s Friends (12A) 2.10 (Mon-Thu only); 5.10. Let There Be Light (12A) Wed 2.00, 5.00, 8.00. Avengers: Endgame (12A) Thu 1.45, 4.45, 7.15.

EAST GRINSTEAD

Scott Cinemas – The Atrium Cinema (01342 321666): Peppa Pig: Festival Of Fun (U) Fri-Mon 11.45. Dumbo (PG) Fri-Mon 12.40, 3.20; Tue & Wed 3.20. Missing Link (PG) Fri-Mon 1.00. Shazam! (12A) Fri-Wed 5.50. Hellboy (15) 8.10. Pet Sematary (15) 8.30. Wonder Park (PG) Fri-Mon 1.25, 3.25; Tue-Thu 3.25. Captain Marvel (12A) 3.10. The White Crow (12A) Fri-Wed 5.25. Greta (15) 6.00, 8.25. Kids Crew: Smallfoot (U) Sat 10.20. Kids Crew: Ralph Breaks The Internet: Wreck-It Ralph 2 (PG) Sat 10.20. Avengers: Endgame (12A) Thu 12.00, 4.20, 8.00.

HAILSHAM

Pavilion (01323 841414): Dumbo (PG) Fri, Sun & Mon 11.00, 2.15; Sat 10.30, 1.45. Fighting With My Family (12A) Fri, Sat, Sun & Mon 7.45. A Private War (15) Tue 7.45; Wed & Thu 2.15, 7.45.

HASSOCKS

Adastra Hall (01273 842081): (No films this week.)

HAYWARDS HEATH

Clair Hall (01444 455440): (No films this week.)

HORSHAM

The Capitol (01403 750220): Missing Link (PG) Fri, Sat & Mon-Thu 10.30, 1.00, 3.15; Sun 1.45, 2.00, 8.15. Red Joan (12A) 5.30, 7.45.

Everyman (0872 436 9060): Wild Rose (15) Fri 5.45, 8.15; Sat 11.00, 5.45; Sun 11.00, 5.30; Mon 12.30, 8.00; Tue 11.15, 8.30; Wed 10.30, 5.15. Red Joan (12A) Fri 2.15, 7.30; Sat & Sun 2.30, 5.00, 7.45; Mon 3.15, 7.30; Tue 11.45, 5.00, 8.00; Wed 3.00, 5.45; Thu 1.30; Silver Screen: Tue 1.30; Baby Club: Wed 11.00. Missing Link (PG) Fri 10.30; Sat & Sun 10.15; Mon 10.00. Shazam! (12A) Fri 11.45, 4.15; Sat 1.00, 7.00; Sun 1.00, 8.15; Mon 1.20; Tue 10.15, 7.15; Wed 2.00. Dumbo (PG) Fri 11.15, 1.15, 5.15; Sat 11.30, 2.00, 4.15; Sun 11.30, 2.00; Mon 11.00, 2.10, 4.30; Tue 2.00, 4.15; Wed 4.15. Greta (15) Fri 8.45; Sat & Mon 8.30; Sun 4.30; Tue 5.30; Wed 8.00; Thu 10.45. The Italian Job (PG) Fri 3.00; Mon 5.00. Captain Marvel (12A) Sun 7.15; Mon 10.15. Mid90s (15) Mon 6.00. Fisherman’s Friends (12A) Tue 2.30; Wed 1.15. Avengers: Endgame (12A) Wed 11.35pm; Thu 10.00, 11.15, 2.45, 3.30, 4.15, 7.00, 7.45, 8.30. NT Encore: All About Eve (12A) Wed 7.15. The White Crow (12A) Wed 11.45. Avengers: Infinity War + Endgame (12A) Wed 8.45.

HURSTPIERPOINT

Players Theatre/Hurst Village Cinema (01273 835875): (Next film April 26.)

LEWES

Depot (01273 525354) (lewesdepot.org): Red Joan (12A) Fri, Sat & Tue 3.15, 5.45, 8.15; Sun 3.30, 6.00, 8.30; Mon 2.45, 5.30, 8.15; Wed 12.45, 3.45, 6.15, 8.30; Thu 2.30, 5.15, 8.30. Yuli (12A) Fri & Wed 3.30; Sat & Tue 3.00; Sun 8.45; Mon 6.30; Thu 12.00. Loro (18) Fri, Sat & Mon 8.00; Sun 3.15; Tue 7.45; Wed 12.00, 8.00; Thu 8.15. Mid90s (15) Fri 6.00; Sat 8.45; Sun 5.45; Mon 9.00; Tue 5.30; Wed 5.45; Thu 3.15. Wild Rose (15) Fri 3.00, 5.30; Sat 3.30, 5.30; Sun 6.15; Mon 4.15, 5.45; Tue 5.30; Wed 1.00, 6.00; Thu 5.45; Parent & Baby: Tue 12.00. The Sisters Brothers (15) Fri 8.15, Sat 6.00, Sun 8.00; Mon & Wed 3.00; Tue 2.45; Thu 12.45. Dumbo (PG) Fri 12.15; Sat 10.15; Sun & Mon 10.15, 12.30; Relaxed: Sat 12.30. Missing Link (PG) Fri 12.30; Sat 10.15; Sun 10.15, 12.45; Mon 10.15, 12.30; Relaxed: Sat 12.45; Autism Friendly: Sun 10.30. Tigers (PG) Tue 8.00. The Passion Of Joan Of Arc (PG) Sun 2.00. Sunrise (U) Mon 2.00. Avengers: Infinity War (12A) Wed 9.00. Avengers: Endgame (12A) Wed 11.55pm; Thu 1.30, 5.00, 7.45.

LITTLEHAMPTON

Windmill Cinema (01903 715920): Fisherman’s Friends (12A) Fri 6.10; Mon 8.30; Thu 11.00. Dumbo (PG) Fri, Sat & Mon 1.30, 3.45; Sun 1.30, 6.10. Bohemian Rhapsody (12A) Fri & Sat 8.30. Captain Marvel (12A) Sat & Mon 6.00; Sun 3.40. Green Book (12A) Sun 8.30. Mary Queen Of Scots (15) Thu 11.00.

NEWHAVEN

Hillcrest Centre (01273 512376): The Party (15) Sat 7.30.

SEAFORD

Seaford Community Cinema, Barn Theatre (www.seafordcinema.org): I Got Life! (15) Fri 7.30.

UCKFIELD

The Picture House (01825 764909): Cream Tea Classic: The Apartment (PG) Wed 2.00. Red Joan (12A) Fri-Mon 4.10, 6.15, 8.25; Tue 1.45, 4.00, 6.15, 8.25; Wed 11.15, 2.20, 5.30, 8.25; Thu 1.30, 3.45, 5.50; Parent & Baby Screening: Thu 11.15. Us (15) Fri-Mon 8.15; Tue 8.30; Wed 6.00. Dumbo (PG) Fri-Mon 11.00, 1.45, 3.30; Tue 11.00, 2.00; Wed 11.00; Parent & Baby Screening: Thu 11.00. Wonder Park (PG) Fri-Mon 10.45, 1.30; Tue 11.30. Missing Link (PG) Fri, Sun & Mon 11.15, 12.45; Sat 12.45; Tue 11.15. Shazam! (12A) Fri-Mon 3.00; Tue 2.15. The Keeper (15) Fri-Wed 5.45. Fisherman’s Friends (12A) Fri-Mon 8.30; Tue 6.00; Wed 11.30, 2.10. Yuli: The Carlos Acosta Story (15) Fri-Mon 6.00. Avengers: Infinity War (12A) 9.00. Avengers: Endgame (12A) Wed 11.55pm; Thu 12.45, 4.15, 6.00, 7.45, 8.00. Monty Python’s The Life Of Brian (12A) Wed 8.30. Sharkwater Extinction (12A) Tue 8.15. Saturday Morning Movie: The Kid Who Would Be King (PG) Sat 10.30. The King And I (12A) Thu 2.00.

WORTHING

Dome (01903 823112): Avengers: Endgame (12A) Thu 00.01 (midnight), 11.30, 3.25, 5.00, 7.30. Avengers: Infinity War (12A) Wed 9.00. Captain Marvel (12A) Tue 5.30; Wed 5.45. Dumbo (PG) Fri 11.50, 2.30, 5.30; Sat & Sun 12.10, 2.50, 5.55; Mon 11.45, 2.30, 5.30; Tue 5.45; Wed 12.45; Thu 5.25. Fisherman’s Friends (12A) Tue 3.30; Wed 2.55; Thu 2.20. Hellboy (15) Fri 5.50; Sat, Sun & Mon 5.00; Tue & Wed 8.15. Loro (18) Fri 12.15; Tue 12.05; Wed 12.45; Thu 12.00. Missing Link (PG) Fri, Mon & Tue 3.15; Sat 12.15; Wed 4.00. Parent & Baby Screening: Shazam! (12A) Tue 12.00. Peppa Pig: Festival Of Fun (U) Fri & Sat 10.30; Sun 12.40; Mon 10.00. Pet Sematary (15) Fri 8.00; Sat, Sun & Mon 8.30. Red Joan (12A) Fri 3.30, 8.30; Sat & Sun 2.30, 8.25; Mon 2.40, 8.10; Tue 1.00, 3.00, 8.25; Wed 12.30, 3.20, 8.25; Thu 11.45, 8.45. Shazam! (12A) Fri 10.15, 5.10, 8.10; Sat & Sun 10.10, 3.05, 5.30, 7.45; Mon 10.15, 11.45, 5.20, 7.45; Tue & Thu 8.00; Wed 5.30. Willy Wonka And The Chocolate Factory (1971) (U) Sat & Sun 10.00. Wonder Park (PG) Fri 10.00, 1.10; Sat & Sun 1.00; Mon 9.45, 1.10; Tue 6.00; Wed 6.10; Thu 3.15.

Connaught (01903 206206): Fisherman’s Friends (12A) Fri 12.45, Sat 5.50; Sun 8.00; Mon 3.45, Tue 2.45; Wed 12.00, 2.15. Peppa Pig: Festival Of Fun (U) Fri & Sat 10.00, 2.00; Sun 10.30; Mon 11.00; Wed 12.30. Dumbo (PG) Fri 10.15; Sat 12.40, Sun 12.15; Mon 3.00; Tue 12.15; Wed 2.30. Missing Link (PG) Fri & Sat 11.45; Sun 10.15; Mon 12.45. Captain Marvel (12A) Fri 3.15; Sat 3.10, 8.20; Mon 5.30; Wed 5.00. Red Joan (12A) Fri & Sat 3.45, 8.30; Sun 12.30, 8.35; Mon 1.30, 6.15; Tue 6.00; Wed 4.45, 8.00; Thu 12.00; Dementia Friendly: Tue 12.00. Wild Rose (15) Fri 6.00; Sat 6.10; Sun 6.20; Mon 8.30; Tue 8.15; Wed 7.00; Thu 2.15. Minding The Gap (15) Fri 6.15; Sun 5.45; Mon 8.15. A Clockwork Orange (18) Fri 8.15; Sun 2.45. Saturday Morning Pictures: How To Train Your Dragon – The Hidden World (PG) Sat 10.15. The King And I: From The London Palladium (12A) Sun 3.00. Silver Screen: Wild Rose (15) Mon 11.00. Avengers: Infinity War (12A) Wed 9.20. Avengers: Endgame (12A) Thu 12.01am, 12.45, 5.00, 8.40.