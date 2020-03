West Sussex entertainment listings, Thursday to Wednesday, March 5-11

Concerts, stage shows, films, exhibitions, walks and stand-up comedy gigs

THURSDAY, MARCH 5

COMMUNITY

WALK: Meet 10am at The Green, Broadbridge Heath (junction of Old Guildford Road / Broadbridge Heath Road) RH12 3JY (TQ149317). Lay-by / on-street parking. Mostly level 4.5 mile HDC walk on hard tracks and across fields. 2 stiles. May be wet / muddy. No dogs. 2 hrs 15 mins. Lynne 01403 268157.

GIGS

Live & Local: The REC Rooms, Horsham, 7.30pm-11pm.

Open Mic: Queen’s Head, Barns Green, 7.30pm-11pm.

STAGE

An Audience with Harry Redknapp: 7.30pm, £37.50 (Meet & Greet tickets £87.50), The Hawth, Crawley, 01293 553636, www.hawth.co.uk.

Sarah and Duck: 12 .30pm, £12-£14, Chequer Mead, East Grinstead, 01342 302000, www.chequermead.org.uk.

FRIDAY, MARCH 6

COMEDY

Tom Rosenthal: Manhood. 8pm, £17.50, ages 14-plus, studio, The Hawth, Crawley, 01293 553636, www.hawth.co.uk.

COMMUNITY

WALK: Meet 11am in car park above the Village Hall, Barns Green RH13 0PT. 2 mile HDC Health walk, firm going underfoot. One gentle incline, some views, can be muddy. Well behaved dogs welcome. 60 mins. Chatter 07720 714306.

GIGS

The Soho-lites: The Olive Branch, Horsham, 9pm-11pm.

Stan Solo & The Force: The Stout House, Horsham, 8pm-10.30am.

Jamie Strange and The Offbeats: The Railway Inn, Billingshurst, 9pm-11pm.

GIGNITE: The Shelley Arms, Broadbridge Heath, 8pm-11pm.

Murdoch’s Crazy Eyes: Horsham Sports Club, 8pm-11pm.

Flash – A Tribute To Queen: 7.30pm, £22.50, The Capitol, Horsham, 01403 750220, www.thecapitolhorsham.com.

GO NOW! The music of The Moody Blues: 7.30pm, £19-£21, Chequer Mead, East Grinstead, 01342 302000, www.chequermead.org.uk.

STAGE

Havana Nights: 7.30pm, £28 (discounts £27), VIP Tickets (best seats and meet and greet at 6pm) £58, The Hawth, Crawley, 01293 553636, www.hawth.co.uk.

SATURDAY, MARCH 7

GIGS

Back To Bacharach: 7.30pm, £24, The Capitol, Horsham, 01403 750220, www.thecapitolhorsham.com.

Roly Annett: The Tipsy Fox, Horsham, 8.30pm-11pm.

Soho Dukes: The Malt Shovel, Horsham, 8.30pm-11pm.

The Farmboys: The Norfolk Arms, Horsham, 8.30pm-11pm.

The 19 Naughties (acoustic): The Stout House, Horsham, 9pm-11pm.

Jukebox 6: The Bedford, Horsham, 8.30pm-11pm.

The Alice Band: The King’s Head, Billingshurst, 8.30pm-11pm.

Country Superstars – Dolly Parton and Friends: 7.30pm, £18-£20, Chequer Mead, East Grinstead, 01342 302000, www.chequermead.org.uk.

SUNDAY, MARCH 8

COMMUNITY

WALK: Meet 10am at Kithurst Hill car park (TQ070124) off the Storrington to Amberley Road (B2139). Drive to the very top of the hill. 6.5 mile HDC walk along the South Downs Way and into the Angmering Park Estate. Great views. Dogs welcome. Refreshments provided at the end. 3 hrs. Mick 01903 745971.

GIGS

Horsham Folk Club: Normandy Centre, Horsham, 8pm-11pm.

STAGE

Clinton Baptiste: The Paranormalist Returns! 7.30pm, £19.50, The Capitol, Horsham, 01403 750220, www.thecapitolhorsham.com.

Evolution – Talent Showcase: Presented by Dreamcatcher Productions. 2pm, £9-£9.50, Chequer Mead, East Grinstead, 01342 302000, www.chequermead.org.uk.

MONDAY, MARCH 9

COMMUNITY

Horsham Film Society: The Best of World Cinema. The Capitol, Horsham, 8pm. Burning, South Korea 2018, 125 mins, Cert 15. Lust, envy and pyromania make for a riveting mystery in Chang-Dong Lee’s slow-burn thriller. Korean with English subtitles. Guest membership available (tickets £5 on the door). Visit horshamfilmsociety.wix.com/horshamfilmsociety.

WALK: Meet 10.30am Park in the Forestry Commission Car Park (Roosthole) on Hammerpond Road RH13 6PG (TQ20298). 4 mile HDC walk through the Forest. Can be muddy. No stiles. Well behaved dogs welcome. 2 hrs. Jill 07780 701184.

GIGS

Jazz Jam: The King’s Arms, Billingshurst, 8pm-11pm.

STAGE

Pete Whittaker: Solo & Free. 7.30pm, £17.50, The Capitol, Horsham, 01403 750220, www.thecapitolhorsham.com. Presented by Speakers From The Edge.

TUESDAY, MARCH 10

COMMUNITY

WALK: Meet 10am at Village Hall car park in Hollands Way, Warnham RH12 3RH (TQ156335). 2+ mile HDC Health walk. Some gentle slopes and may be muddy. No dogs. 60 - 90 mins. If snow or ice please ring first. Emmy 01403 255517

GIGS

Open Mic: The Royal Oak, Crawley, 8pm-11pm.

Open Mic: The Jolly Tanners, Staplefield, 8pm-11pm.

STAGE

Jane Eyre: Tuesday and Wednesday, 7.30pm, £16 (2.30pm Weds), The Capitol, Horsham, 01403 750220, www.thecapitolhorsham.com. Blackeyed Theatre’s brand new stage adaptation of one of the greatest works of English fiction.

WEDNESDAY, MARCH 11

COMMUNITY

WALK: Meet 10am Henfield Library, High Street, Henfield, BN5 9HN. 2 - 3 mile HDC Health walk around the twittens, ginnells and snickets of Henfield. May be extended if walkers wish. No dogs. 1 hr. Anne 01273 493671.

GIGS

Open Mic: The Anchor Inn, Storrington, Pulborough, 8.30pm-11pm.

STAGE

Menopause The Musical 2: Cruising Through The Menopause. 7.30pm, £32.50, ages 16-plus, The Hawth, Crawley, 01293 553636, www.hawth.co.uk.

CINEMA (by Jane Bullen)

BURGESS HILL

Orion (01444 243300): NT Live Encore: Cyrano De Bergerac (15) Mon 7.30. Onward (U) Fri, Tue, Wed & Thu 5.45, 7.45; Sat & Sun 11.45, 2.25, 5.45, 8.20; Mon 3.15, 5.45. Military Wives (12A) Fri, Tue, Wed & Thu 5.00, 8.20; Sat & Sun 5.05, 8.00; Mon 4.30, 8.20. Sonic The Hedgehog (PG) Sat & Sun 12.35, 3.10.

CHICHESTER

Cineworld (0871 2208000): 1917 (15) Fri & Tue 2.30, 7.20; Sat 2.40, 7.20; Sun 5.30; Mon 2.30; Wed & Thu 12.10. Dark Waters (12A) Fri, Mon & Tue 1.40, 4.40, 7.40; Sat & Sun 4.40, 7.40; Wed & Thu 1.40, 4.40, 7.20. Dolittle (PG) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 6.30; Sat 11.30, 1.00, 3.30, 6.30; Sun 11.30, 1.00, 4.30. Emma (U) Fri, Mon & Tue 1.30, 5.30; Sat 5.30; Sun 2.40; Wed & Thu 1.20. Fantasy Island (15) Fri, Mon & Tue 11.50, 9.00; Sat & Sun 9.00; Wed & Thu 1.50, 9.00. Military Wives (12A) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 11.50, 1.10, 2.30, 3.50, 5.10, 6.00, 7.00, 7.50, 8.40; Sat & Sun 10.30, 11.50, 1.10, 2.30, 3.50, 5.10, 6.00, 7.00, 7.50, 8.40. IMAX 2D: Onward (U) Fri, Sat & Sun 10.10, 12.50, 3.30, 6.10; Mon 12.50, 1.20, 3.30, 6.10; Tue, Wed & Thu 12.50, 3.30, 6.10. 3D: Onward (U) Fri & Tue 1.20; Sat & Sun 10.40, 1.20. Onward (U) Fri-Thu 12.00, 2.40, 4.20, 5.20, 8.00. Korean: Parasite (15) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 3.00. Riverdance 25th Anniversary Show (12A) Sun 2.00. Sacrilege (tbc) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 11.00, 9.10; Sat & Sun 9.10. Sonic The Hedgehog (PG) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 4.30; Sat 10.30, 12.10, 2.00, 4.30; Sun 10.30, 12.10, 3.30, 6.30. The Call Of The Wild (PG) Sat & Sun 11.40, 2.10. The Hunt (tbc) Wed & Thu 12.30, 3.10, 5.50, 8.30. IMAX 2D: The Invisible Man (15) Fri-Thu 8.50. The Invisible Man (15) Fri-Thu 12.20, 3.20, 6.20. The Photograph (tbc) Fri, Mon & Tue 12.30, 8.20; Sat & Sun 8.20; Wed & Thu 11.10, 7.40. Malayalam: Trance (tbc) Sun & Mon 7.20. True History Of The Kelly Gang (18) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 11.00.

New Park (01243 786650): Emma (PG) Fri 12.30; Sat 2.45; Sun 12.30; Mon 3.00; Tue 8.15; Wed 4.45; Thu 3.15. Fellini Centenary – The Coming Of La Dolce Vita (PG) Fri 1.30. The Rhythm Section (15) Fri 3.15; Sun 8.15; Tue 5.45; Thu 12.45. Mr Jones (15) Fri 6.00; Sat 8.30; Sun 5.45; Mon & Tue 12.30; Wed 11.45; Thu 8.30. A Paris Education (15) Fri 8.30; Sat 5.30; Mon 5.45. The Public (12A) Sat 12.15; Wed 2.15; Thu 6.00. A Mind For Movies 2020 (PG) Sat 6.00. Riverdance 25th Anniversary Show (12A) Sun 3.15. Queen And Slim (15) Mon 8.30; Tue 3.00.

CRANLEIGH

Arts Centre (01483 278000): NT Encore: Cyrano De Bergerac (15) Thu 7.00.

CRAWLEY

Cineworld (0871 200 2000): 1917 (15) Fri 10.50, 1.40, 4.30, 7.30, 10.30; Sat 1.40, 4.30, 7.30, 10.30; Sun 12.10, 4.30, 7.30; Mon, Tue, Wed & Thu 10.50, 1.40, 4.30, 7.30. Hindi: Baaghi (tbc) Fri, Sat & Tue 7.10. Bad Boys For Life (15) Fri, Sat, Sun, Mon & Tue 9.00. Bloodshot (tbc) Wed & Thu 11.00, 1.30, 6.40, 9.10. Brahms: The Boy II (15) Fri & Sat 10.20. Dark Waters (12A) Fri 10.50, 1.50, 4.50, 8.15, 10.40; Sat 1.50, 4.50, 8.15, 10.40; Sun 1.30, 4.50, 8.15; Mon & Tue 10.50, 1.50, 4.50, 8.15; Wed & Thu 11.15, 2.15, 5.15, 8.15. Dolittle (PG) Fri, Mon & Tue 12.40, 3.10, 5.50; Sat & Sun 10.10, 11.20, 12.40, 3.10, 5.50; Wed & Thu 11.10, 1.40, 4.10. Downhill (15) Fri, Sat, Mon & Tue 2.00; Wed & Thu 11.00. Emma (U) Fri, Mon & Tue 1.00; Sat 12.10; Sun 11.10. Fantasy Island (15) Fri 12.50, 3.40, 6.20, 9.20, 11.00; Sat 3.40, 6.20, 9.20, 11.00; Sun 3.40, 6.20, 9.20; Mon & Tue 12.50, 3.40, 6.20, 9.20; Wed & Thu 11.30, 2.20, 5.00, 9.20. Harley Quinn: Birds Of Prey (15) Fri 11.10, 8.10, 10.40; Sat 11.00, 8.10, 10.40; Sun 11.00, 8.10; Mon & Tue 11.10, 8.10; Wed & Thu 8.10. Jumanji: The Next Level (12A) Sat 11.00. Like A Boss (15) Mon & Tue 11.00. Military Wives (12A) Fri 10.30, 11.50, 12.50, 2.30, 3.30, 4.20, 5.10, 6.10, 7.00, 7.50, 8.50, 9.40; Sat 11.50, 12.50, 2.30, 4.20, 5.10, 6.10, 7.00, 7.50, 8.50; Sun, Mon, Tue, Wed & Thu 11.50, 12.50, 2.30, 3.30, 4.20, 5.10, 6.10, 7.00, 7.50, 8.50. 4DX 3D: Onward (U) Fri & Sat 11.20, 2.00, 4.40, 7.20, 10.00; Sun, Mon, Tue, Wed & Thu 11.20, 2.00, 4.40, 7.20. IMAX 2D: Onward (U) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 12.40, 3.20, 6.00; Sat & Sun 10.00, 12.40, 3.20, 6.00. Onward (U) Fri, Mon, Wed & Thu 12.00, 2.40, 4.00, 5.20, 6.40, 8.00; Sat & Sun 10.40, 12.00, 1.20, 2.40, 4.00, 5.20, 6.40, 8.00; Tue 12.00, 2.40, 4.00, 5.20, 8.00. Paw Patrol: Ready, Race, Rescue (U) Sat & Sun 10.30. Radioactive + Satellite Q&A With Rosamund Pike (12A) Sun 1.45. Riverdance 25th Anniversary Show (12A) Sun 2.00. Sacrilege (tbc) Fri 10.40, 1.10, 9.15, 10.50; Sat 9.15, 10.50; Sun 9.15; Mon, Wed & Thu 1.10, 9.15; Tue 1.10, 9.10. Sonic The Hedgehog (PG) Fri 10.30, 12.30, 3.10, 4.30, 5.40; Sat & Sun 10.00, 11.30, 12.30, 2.00, 5.10, 4.30, 5.40; Mon & Tue 12.30, 3.10, 4.30, 5.40; Wed & Thu 12.30, 3.10, 5.40. The Call Of The Wild (PG) Sat & Sun 10.40, 1.10. The Hunt (tbc) Wed 11.00, 3.40, 6.20, 9.00; Thu 1.00, 3.40, 6.20, 9.00. IMAX 2D: The Invisible Man (15) Fri-Thu 8.40. The Invisible Man (15) Fri 10.30, 1.30, 3.40, 6.30, 7.40, 10.30; Sat 12.40, 3.40, 6.30, 7.40, 10.30; Sun 12.40, 3.40, 6.30, 7.40; Mon 7 Tue 10.50, 1.40, 3.40, 6.30, 7.40; Wed & Thu 10.30, 1.20, 3.40, 6.30, 7.40. The Photograph (tbc) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 12.20, 3.00, 5.45, 8.30; Sat & Sun 3.00, 5.45, 8.30. Malayalam: Trance (tbc) Sun & Mon 7.10. Movies For Juniors: A Shaun The Sheep Movie: Farmageddon (U) Sat & Sun 10.30. Movies For Juniors: Spycies (PG) Sat & Sun 10.15.

The Hawth (01293 553636): (Next film March 17.)

EAST GRINSTEAD

Scott Cinemas – The Atrium Cinema (01342 321666): Emma (U) Fri & Mon-Thu 2.30. The Invisible Man (15) Fri & Sun-Thu 5.10, 8.00; Sat 5.30, 8.20. Onward (U) Fri & Mon-Thu 2.40, 5.15, 7.50; Sat & Sun 12.10, 2.50, 5.15, 7.50. Military Wives (12A) Fri & Mon-Thu 2.50, 5.30, 8.10; Sat & Sun 2.35, 5.30, 8.10. The Call Of The Wild (PG) Sat 1.00; Sun 12.40. Sonic The Hedgehog (PG) Sat 3.15; Sun 2.55. Kids Crew: A Shaun The Sheep Movie: Farmageddon (U) Sat 10.20. Kids Crew: Jumanji: The Next Level (12A) Sat 10.20. Dolittle (PG) Sat & Sun 12.00. Silver Screen: Official Secrets (15) Wed 10.30.

HORSHAM

The Capitol (01403 750220): Dark Waters (12A) Fri & Wed 11.15, 2.15, 5.15, 8.15; Sat, Tue & Thu 2.15, 5.15, 8.15; Sun 8.00; Mon 2.15, 5.15. Metropolitan Opera Live Encore: Agrippina (12A) Sun 2.00. Riverdance 25th Anniversary Show (12A) Sun 1.45. Military Wives (12A) Fri & Wed 11.00, 1.45, 4.45, 7.45; Sat, Tue & Thu 1.45, 4.45, 7.45; Sun 4.45, 7.45; Mon 1.45, 4.45, 8.15. Family Film Fun: Toy Story 4 (U) Sat 10.30. HFS: Burning (15) Mon 8.00.

Everyman (0872 436 9060): Dark Waters (12A) Fri 11.30, 5.10; Sat 7.45; Sun 4.30; Mon 8.00; Tue 1.00; Wed 7.30; Thu 5.00. Onward (U) Fri 11.00, 2.30, 4.45, 7.30; Sat 11.15, 12.00, 2.15, 5.15, 8.15; Sun 10.45, 12.00, 2.15, 5.45, 8.00; Mon 11.15, 12.30, 3.10, 4.30, 7.30; Tue 10.00, 12.40, 3.20, 6.00, 8.40; Wed 11.15, 2.45, 5.15, 8.30; Thu 11.15, 3.00, 4.30, 7.20. Emma (U) Fri 1.45; Tue 4.00; Thu 12.00. The Invisible Man (15) Fri 8.15; Sat 4.45; Sun 7.30; Mon 5.00; Tue 7.00; Wed 1.30; Thu 8.30. Military Wives (12A) Fri 12.15, 3.15, 6.00, 8.45; Sat 2.45, 5.45, 8.45; Sun 11.15, 2.45, 5.00, 8.30; Mon 2.00, 5.50, 8.45; Tue 11.15, 5.00, 7.45; Wed 11.45, 2.15, 5.40, 8.00; Thu 10.45, 2.00, 5.45, 8.00; Silver Screen: Tue 2.15; Baby Club: Wed 10.30. Radioactive + Satellite Q&A With Rosamund Pike (12A) Sun 1.30. Parasite (15) Wed 4.30; Thu 1.30.

HURSTPIERPOINT

Players Theatre/Hurst Village Cinema (01273 835875): Maborosi (12A) Thu 8.00.

WORTHING

Dome (01903 823112): Military Wives (12A) Fri & Mon-Thu 12.00, 2.40, 5.25, 8.20; Sat & Sun 2.55, 5.30, 8.30; Tue 12.20, 2.40, 8.20. Onward (U) Fri & Mon-Thu 2.55, 5.40, 8.00; Sat & Sun 10.10, 12.45, 3.20, 5.55. Weekend Morning Movie: Toy Story 4 (U) Sat & Sun 10.00. Parent & Baby: Onward (U) Tue 12.00.

Connaught (01903 206206): Military Wives (12A) Fri, Sat, 12.45, 3.15, 5.45, 8.15; Sun 12.15, 6.00, 8.30; Mon, Tue, Wed & Thu 3.15, 5.45, 8.15. Color Out Of Space (15) Fri 8.30; Sat 6.00. Saturday Morning Pictures: Cats (U) Sat 10.15. Radioactive + Satellite Q&A (12A) Sun 1.30. Riverdance 25th Anniversary Show (PG) Sun 3.00. Silver Screen: Military Wives (12A) Mon 11.00. The Lost Boys (15) Tue 8.30.